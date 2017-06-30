Пожар в Зоне отчуждения локализовали на площади 7 га.

Такую информацию по состоянию на 20:15 сообщила пресс-служба ГСЧС.

Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара.

Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Пожар начался днем 29 июня на территории Лубянского лесничества при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Загорелись порубочные остатки древесины и лесной подстилки, огонь распространился на площадь около 25 га.

Украинская правда