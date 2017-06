На Лондонском мосту микроавтобус наехал на людей

В Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, пострадали по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает BBC.

Репортер BBC, который был на мосту в момент инцидента сообщил, что микроавтобус, который совершил наезд, "вероятно, двигался со скоростью 50 миль в час".

Белый микроавтобус вылетел на тротуар и наехал на прохожих, около 5 человек ранены. На месте находится вооруженная полиция и кареты скорой помощи. Движение по мосту перекрыто в обе стороны.

More Police at scene, helicopters and civil police #LondonBridge pic.twitter.com/8UbG8XscY0