На Лондонском мосту микроавтобус наехал на людей

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Воскресенье, 4 июня 2017, 01:06

В Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, пострадали по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщает BBC.

Репортер BBC, который был на мосту в момент инцидента сообщил, что микроавтобус, который совершил наезд, "вероятно, двигался со скоростью 50 миль в час".

Белый микроавтобус вылетел на тротуар и наехал на прохожих, около 5 человек ранены. На месте находится вооруженная полиция и кареты скорой помощи. Движение по мосту перекрыто в обе стороны.

В полиции Лондона заявили, что решают проблему с инцидентом на мосту, о подробностях не сообщается

Темы: Великобритания
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