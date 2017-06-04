На Лондонському мосту мікроавтобус наїхав на людей

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Неділя, 4 червня 2017, 01:06

В Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, постраждали щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Репортер BBC, який був на мосту у момент інциденту повідомив, що  мікроавтобус, який скоїв наїзд, "ймовірно, рухався зі швидкістю 50 миль на годину".

Білий мікроавтобус вилетів на тротуар і наїхав на перехожих, близько 5 осіб поранено. На місці перебуває озброєна поліція і карети швидкої допомоги. Рух по мосту перекритий в обидва боки.

У поліції Лондона заявили, що вирішують проблему з інцидентом на мосту, про подробиці не повідомляється.

Теми: Велика Британія
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