На Лондонському мосту мікроавтобус наїхав на людей

В Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, постраждали щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Репортер BBC, який був на мосту у момент інциденту повідомив, що мікроавтобус, який скоїв наїзд, "ймовірно, рухався зі швидкістю 50 миль на годину".

Білий мікроавтобус вилетів на тротуар і наїхав на перехожих, близько 5 осіб поранено. На місці перебуває озброєна поліція і карети швидкої допомоги. Рух по мосту перекритий в обидва боки.

More Police at scene, helicopters and civil police #LondonBridge pic.twitter.com/8UbG8XscY0