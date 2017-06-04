Очереди машин на "Чонгаре" уменьшились - ГПСУ

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Воскресенье, 4 июня 2017, 17:13

В воскресенье, 4 июня, на контрольном пункте "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом фиксируют уменьшение автомобильных очередей.

Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины Максима Сороку.

По его словам, утром в очереди насчитывалось около 40 автомобилей, к полудню у КПВВ в очереди ожидали 25 авто.

"Мы фиксируем снижение пассажиро-транспортного потока через админграницу по сравнению с прошлым и позапрошлым годом", - отметил Сорока.

В свою очередь помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в районе контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка" очередей в настоящее время нет.

Как известно, ранее в ГПСУ заявили, что возле контрольного пункта "Чонгар" на админгранице с Крымом наблюдается скопление машин, которое образовалось из-за действий российских силовиков.

Темы: Крым граница Росcия аннексия
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