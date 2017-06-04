Холодницкий о Насирове: Опыт с Онищенко заставляет 5 раз перестраховаться

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Воскресенье, 4 июня 2017, 18:17

Для принятия решения о выдаче Роману Насирову разрешения на выезд за границу САП должна учитывать все риски, в т.ч. информацию британской стороны о наличии у него британского паспорта.

Об этом в интервью ТСН заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Анализируя практику, предыдущих подозреваемых, по которым мы начинаем этап заочного осуждения, которые имея мандат (нардепа), кричали по всем телеканалам "Мы не будем бежать, мы будем защищаться", но затем скрылись в последний момент. ... Учитывая обстоятельства дела, материальное положение, информацию от компетентных органов Великобритании о наличии гражданства и его желание покинуть территорию Украины хотя бы на лечение, мы должны взвесить, действительно ли это будет выезд на лечение", - отметил Холодницкий.

"Или это будет потом попытка поехать в Штаты по украинскому паспорту, а затем - вернуться в Лондон по британскому паспорту. Эти риски мы должны взвесить. Я буду судить только по фактам. Но предыдущий опыт, в частности, с депутатом (Александром) Онищенко заставляет меня трижды, а то и 4, и 5 раз перестраховаться", - добавил глава САП.

Он отметил, что САП должна оценить, действительно ли есть основания для отпуска Насирова за границу на лечение.

"Эти выводы нам должны дать не юристы, а медики, которые должны исследовать состояние его здоровья. ... Мы не должны вынуждать, чтобы о нас говорили, что мы, не дай Бог, довели человека до тяжелого увечья или смерти", - сказал Холодницкий.

По его словам, если Насиров будет не согласен с действиями детективов или прокуроров, "всегда сможет обратиться в суд и если суд примет решение не отпускать - не отпускать".

"Но если будет решение отпустить, и это решение вступит в законную силу, то конечно, решение суда надо выполнять", - добавил он.

Как известно, в начале марта 2017 Насиров был задержан по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов Насиров, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, принимал решения, которыми государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен.  16 марта Насиров вышел из СИЗО под залог. 

30 мая Насиров обратися в НАБУ с просьбой вернуть ему загранпаспорт для поездки на лечение в США, в НАБУ удовлетворить просьбу отказались.

Темы: Насиров Холодницкий Антикоррупционная прокуратура
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