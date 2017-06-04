В зоне АТО - 14 обстрелов, среди украинских военных без потерь

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Воскресенье, 4 июня 2017, 18:59

С начала суток в зоне проведения АТО боевики открывали огонь по опорным пунктам ВСУ 14 раз, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 4 июня.

По данным штаба, на Приморском направлении ситуация остается самой напряженной.

"Вблизи с.Водяное противник в течение дня несколько раз совершал обстрелы позиций сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На том же участке фронта из 82-мм минометов боевики били по силам АТО вблизи Красногоровки, возле Талаковки и Гнутово огонь вели снайперы", - отметили в штабе.

В направлении Донецка боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе Зайцево и в пригороде Авдеевки, на луганском направлении позиции сил АТО возле Новоалександровки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Темы: АТО Донбасс
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