У зоні АТО - 14 обстрілів, серед українських військових без втрат
З початку доби у зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ 14 разів, втрат серед українських військових не було.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 4 червня.
За даними штабу, на Приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою.
"Поблизу с.Водяне противник впродовж дня кілька разів здійснював обстріли позицій сил АТО з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На тій же ділянці фронту з 82-мм мінометів бойовики били по силах АТО поблизу Красногорівки, біля Талаківки та Гнутового вогонь вели снайпери", - зазначили у штабі.
У напрямку Донецька бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі Зайцевого та у передмісті Авдіївки, на луганському напрямку позиції сил АТО біля Новоолександрівки обстріляли з великокаліберних кулеметів.
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