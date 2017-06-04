У зоні АТО - 14 обстрілів, серед українських військових без втрат

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Неділя, 4 червня 2017, 18:59

З початку доби у зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ 14 разів, втрат серед українських військових не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 4 червня. 

За даними штабу, на Приморському напрямку ситуація залишається найнапруженішою.

"Поблизу с.Водяне противник впродовж дня кілька разів здійснював обстріли позицій сил АТО з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На тій же ділянці фронту з 82-мм мінометів бойовики били по силах АТО поблизу Красногорівки, біля Талаківки та Гнутового вогонь вели снайпери", - зазначили у штабі.

У напрямку Донецька бойовики з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли сили АТО в районі Зайцевого та у передмісті Авдіївки, на луганському напрямку позиції сил АТО біля Новоолександрівки обстріляли з великокаліберних кулеметів. 

Теми: АТО Донбас
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