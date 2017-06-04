РФ наращивает репрессии против крымских татар - Чубаров

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Воскресенье, 4 июня 2017, 22:45

Россия усиливает репрессии против крымских татар, несмотря на решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса в аннексированном Крыму.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Они (репрессии) остаются системными, усиливаются. Никаких проявлений того, что оккупанты хотя бы оглядываются будут на то решение (ООН), которое появилось. Парадокс относительно решения Международного суда ООН. Не выполнить это решение Россия не может, - она не только является стороной процесса, она обязана и знала об этом, когда согласилась на этот суд. Но выполнять это решение она тоже не будет, и они (РФ) ищет какой-то выход, чтобы не выполнять его", - отметил Чубаров.

Также, по его мнению, Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ относительно несоблюдения на полуострове прав человека.

"Конституционный суд (РФ) дал им возможность по решению Верховного суда России - решение, которое принимается Европейским судом по правам человека и якобы противоречит законодательству РФ - они его выполнять не будут", - отметил Чубаров.

Темы: Крым Росcия ООН крымские татары
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