В Балаклейском районе травмирован мужчина при взрыве неизвестного предмета

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Понедельник, 5 июня 2017, 02:27

В селе Вербовка Балаклейского района Харьковщины в результате взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В Балаклейский отдел полиции с приемного отделения скорой помощи поступило сообщение, что к ним доставлен 34-летний житель села Вербовка. У мужчины обнаружена травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти, рваная рана правового плеча и левого колена", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, в результате демонтажных работ тот взорвался.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений.

Как известно, 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Село Вербовка также пострадало в результате происшествия.

Темы: полиция
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