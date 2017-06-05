Журналисты, сообщившие о деле ГПУ против "Батькивщины": Наш сайт "лег"
После публикации новости о решении суда, который обязал ГПУ начать уголовное производство против ВО "Батькивщина", сайт издания Bihus.info "лег".
Об этом говорится в сообщении издания в Твиттере.
Після новини про справу ГПУ проти @Batkivshchyna наш сайт "ліг". Залишилось прибрати з@ukrpravda_news @24tvua @rbcua @LIGAnet та всіх інших.— Bihus.info (@bihusinfo) June 5, 2017
В частности, новость на сайте Bihus.info об упомянутом решении суда, не открывается:
Другие страницы на сайте Bihus.info, датированные 1 июня и более ранними датами, доступны для просмотра.
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