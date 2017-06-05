Журналисты, сообщившие о деле ГПУ против "Батькивщины": Наш сайт "лег"

После публикации новости о решении суда, который обязал ГПУ начать уголовное производство против ВО "Батькивщина", сайт издания Bihus.info "лег".

Об этом говорится в сообщении издания в Твиттере.

В частности, новость на сайте Bihus.info об упомянутом решении суда, не открывается:

Так выглядит страница на ресурсе Bihus.info по ссылке о решении суда по уголовному производству против "Батькивщины".

Другие страницы на сайте Bihus.info, датированные 1 июня и более ранними датами, доступны для просмотра.