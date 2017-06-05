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Суд зобов'язав ГПУ вивчити виявлені журналістами махінації "Батьківщини"

Понеділок, 5 червня 2017, 13:08
Суд зобов'язав ГПУ вивчити виявлені журналістами махінації Батьківщини

Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження через недостовірні дані у фінансовому звіті ВО "Батьківщина", які встановило розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Як повідомляє bihus.info, основою цього рішення стала скарга юристів проекту на бездіяльність прокуратури щодо суттєвих порушень у партійному звіті політичної сили.

Справу відкрито за фактом дій посадових осіб партії, які підпадають під статтю 366 ККУ – "Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів".

Розслідування "Черга в касу" Мар’яни Мотрунич щодо партійних фінансів виявило суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори ВО "Батьківщина". Згідно зі звітом, партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень.

Крім того, були виявлені випадки, коли вказані у звіті донори взагалі не мали відношення до ВО "Батьківщина" і спростовували будь-які внески.

Детально "розкрити" донорів "Батьківщини" вдалося, зокрема, завдяки роботі аналітиків Громадського руху "Чесно".

19 квітня юристи bihus.info повідомили Генеральну прокуратуру про ознаки кримінального правопорушення, виявлені в ході розслідування. За відсутності реакції з боку ГПУ, 25 квітня юристи звернулись до суду.

2 червня суд задовільнив скаргу та зобов’язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Теми: БатьківщинаЗМІсудГенпрокуратура
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