Все задержанные по делу о теракте в Лондоне отпущены

43 просмотра
0
Вторник, 6 июня 2017, 04:44

Все задержанные по делу о теракте на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений.

Об этом сообщила полиция Лондона.

"Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, в ходе расследования были освобождены без предъявления обвинений", - говорится в сообщении.

Речь идет о 12 личностях задержанных в районе Баркинг боро.

В полиции также сообщили, что правоохранительные органы работают с членами семей и судебными следователями для опознания тел погибших.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек. Полиция Великобритании обнародовала имена двух застреленных злоумышленников, которые совершили теракт на Лондонском мосту в ночь на 4 июня.

По словам главы МВД Великобритании, исполнители теракта были радикальными исламистами.

По данным МОЗ Великобритании, в результате теракта по меньшей мере 21 пострадавший находится в критическом состоянии, всего в стационарном лечении нуждаются 36 человек.

При этом, как сообщил 5 июня телеканал Sky News, в багажном отделении фургона нападавших было обнаружен по меньшей мере десяток "коктейлей Молотова".

Темы: Великобритания терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Теракт в Лондоне: Полиция назвала имена двух нападавших 5 июня 2017, 23:29
Трамп может посетить Лондон после теракта 5 июня 2017, 06:16
Среди погибших в Лондоне есть граждане Канады и Франции 5 июня 2017, 04:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики обстреляли школу в Павлополе
Боевики и РФ дали согласие на "тишину" для ремонта ДФС
Боевики обстреляли силы АТО и пограничников возле Павлополя
СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки
Все новости
Фото

Уличный художник обращает внимание людей на проблемы города

Куда идти за стремлением

8 фестивалей инновационного образования