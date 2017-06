Все задержанные по делу о теракте в Лондоне отпущены

Все задержанные по делу о теракте на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений.

Об этом сообщила полиция Лондона.

"Все люди, задержанные в воскресенье, 4 июня, в ходе расследования были освобождены без предъявления обвинений", - говорится в сообщении.

