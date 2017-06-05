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Теракт в Лондоне: Полиция назвала имена двух нападавших

Понедельник, 5 июня 2017, 23:29

Полиция Великобритании обнародовала имена двух застреленных злоумышленников, которые совершили теракт на Лондонском мосту в ночь на 4 июня.

По информации следователей, нападавшие - 27-летний британец пакистанского происхождения Хирам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан, пишет DW.  Оба жили в районе Баркинг в восточной части Лондона.

 

Сообщается, что Батт находился в поле зрения британских спецслужб и полиции, пишет Reuters. Однако информации о том, что он планировал теракт, не поступало.

Редуан указывал о себе, что он - марокканско-ливийского происхождения, а также использовал фамилию Ельхдар, пишет AFP.

В полиции заявили, что пока не известно, были ли у нападавших еще какие-либо сообщники. 

Об идентификации нападавших полиция заявляла и раньше, но в интересах следствия их имена не назывались. Личность третьего нападающего пока не разглашается.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.

По словам главы МВД Великобритании, исполнители теракта были радикальными исламистами.

По данным МОЗ Великобритании, в результате теракта по меньшей мере 21 пострадавший находится в критическом состоянии, всего в стационарном лечении нуждаются 36 человек.

Темы: Великобританиятеракт
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