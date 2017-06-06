Пенс назвал Россию одной из главных мировых угроз

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Вторник, 6 июня 2017, 09:11

Российская Федерации, Иран и международный терроризм – основные угрозы стабильности и безопасности современного мира.

Такую точку зрения озвучил на заседании Североатлантического совета вице-президент США Майкл Пенс, сообщает LIGA.net.

"Попытки России силой переиначить международно признанные границы, попытки Ирана расшатать Ближний Восток, глобальная угроза терроризма, который может ударить где угодно в какое угодно время... Похоже, сейчас в мире опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", – заявил он.

Пенс подчеркнул, что США привержены 5-й статье Устава НАТО, по которой нападение на одного члена Альянса будет обозначать атаку на весь блок, а потому все государства-члены объединения совместно отразят агрессию.

"Альянс должен развиваться в пику старым и новым противникам, чтобы сдерживать угрозы современного мира и завтрашнего дня. Особенно это важно в плане противостояния терроризму", – отметил вице-президент США.

Темы: США НАТО Росcия
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