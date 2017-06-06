Исполнять обязанности главы КС пока будет Кривенко

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Вторник, 6 июня 2017, 11:01

Обязанности главы Конституционного суда исполняет судья Виктор Кривенко как старший по возрасту.

Об этом сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КС.

"В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 149 со значком 1 Конституции Украины, 3 июня Юрий Баулин прекратил полномочия судьи Конституционного суда Украины в связи с завершением срока полномочий", – сообщили там.

При этом в пресс-службе указали: "4 июня, в соответствии со ст. 22 закона "О Конституционном суде Украины" судья Виктор Кривенко приступил к исполнению обязанностей главы суда как самый старший по возрасту судья".

Баулин был избран председателем КС по результатам тайного голосования 18 марта 2014 года. В феврале 2008 года назначен судьей КС, а в ноябре 2011 года избран зампредседателя КС.

Трехлетний срок его полномочий на посту председателя КС истек 18 марта 2017 года, после чего Баулин продолжал исполнять обязанности главы суда как старший по возрасту.

Как сообщалось, во время специального пленарного заседания 18 мая судьи Конституционного суда не смогли выбрать себе главу.

Темы: суд
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