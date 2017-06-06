В Криворожском горсовете снова обыски

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Вторник, 6 июня 2017, 15:43

В здании городского совета Кривого Рога Днепропетровской области снова проводятся следственные действия.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщили изданию в областной прокуратуре, правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства. Подробности пока не раскрывают.

В то же время в мэрии отметили, что правоохранители работают на 5-м этаже здания, в управлениях благоустройства и жилищной политики и управления капитального строительства. К зданию горсовета, кроме сотрудников, никого не пропускают.

По данным горсовета, в течение прошлого года в мэрии Кривого Рога различные органы в целом провели около 300 проверок.

Как сообщалось, 17 мая в Кривом Роге также проходили обыски, заместителю мэра Евгению Удоду объявили подозрение в причастности к организованной преступной группировке и хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

2 марта мэрию Кривого Рога и директоров ряда местных предприятий также обыскивали, на причастность к хищению госсредств проверяли мэра Юрия Вилкула.

Темы: Кривой Рог Днепропетровская область криминал
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