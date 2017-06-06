В среду – жара и риск пожаров, на западе грозы, ветер, град

В среду, 7 июня, в центральный, южных и восточных областях температура воздуха может прогреться больше, чем до 30 градусов тепла.



В этих областях будет чрезвычайный, а в северных областях высокий уровень пожарной опасности, предупреждает Украинский гидрометцентр.



При этом в западных (Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой) областях, а днем ​​местами и в Житомирской, Киевской и Винницкой, – грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с.



В Карпатском регионе местами сильные ливни.

Погода 7 июня

Вечером 6 июне и в течение 7 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями, которые были по состоянию на 8 утра 6 июня, без негативных последствий.



Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 7 июня и в западных (кроме карпатского региона) сохранится высокая (4 класса), а 8 июня в южных, восточных и Днепропетровской областях – чрезвычайная (5 класса) пожароопасность.

Прогноз на 8 июня

В Киеве и области продержится высокая (4 класса) пожарная опасность, а 7 июня местами по области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Погода в Киеве





ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Алена Рощенко, УП