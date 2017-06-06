МИД требует от Кремля прекратить преследование Семены и освободить Сущенко

МИД Украины требует от России освободить украинского журналиста Романа Сущенко и прекратить преследование Николая Семены.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"И именно в день журналиста раз требуем от РФ прекратить политическое преследование журналистов Сущенко и Семены", - заявила Беца.

І саме в день журналіста вкотре вимагаємо від РФ припинити політичне переслідування журналістів Сущенка та Семени pic.twitter.com/UN1FwTbFPk — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 6, 2017

Как известно, в Крыму судят журналиста Николая Семену. Против него возбудили уголовное дело по статье 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ".

Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Роман Сущенко - журналист агентства "Укринформ", 30 сентября 2016 российские силовики задержали его в Москве, куда он приехал с частной поездкой.

РФ обвинила его в "шпионаже".