В зоне АТО 4 бойца получили ранения – штаб

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Вторник, 6 июня 2017, 18:46

С начала суток в результате боевых действий в зоне АТО четверо украинских воинов получили ранения.

Об этом во вторник сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Указывается, что оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной.

"Российско-террористические бандформирования 46 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. Все чаще боевики применяют запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения. В частности, существенное обострение отмечается на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

В штабе сообщают, что на приморском направлении самая напряженная ситуация - в районе Чермалыка.

"Там по нашим опорных пунктах противник неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а под вечер применил и РСЗО "Град". Также неспокойно было поблизости Водяного, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Украинских защитников неподалеку Гнутово обстреливал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

Как известно, за минувшие сутки зоне проведения антитеррористической операции 4 военных получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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