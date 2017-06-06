В РФ придумывают клятву для желающих стать гражданами страны
Рабочая группа по подготовке текста клятвы или присяги для приема в гражданство РФ создается в Госдуме.
Об этом ТАСС сообщил глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Создается рабочая группа, в которую будут входить представители разных фракций. Возглавит ее (лидер фракции "Единой России") Владимир Васильев, туда войдет также ваш покорный слуга. Мы будем готовить клятву или присягу (для приема в гражданство РФ) лаконичную, но понятную и четкую", - сообщил он.
По словам Крашенинникова, из текста присяги "должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, будет соблюдать Конституцию РФ, права и обязанности гражданина РФ".
Глава комитета добавил, что "эта клятва будет внесена в закон о гражданстве РФ".
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.
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