Вблизи "Майорского" догнали авто с продуктами

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Среда, 7 июня 2017, 10:06

Неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" 6 июня пограничники задержали автомобиль, который пытался в объезд контроля провезти продукты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" пограничный наряд заметил автомобиль "ГАЗ", совершивший съезд с дорожного коридора. Автомобиль начал двигаться в направлении неподконтрольной территории вне КПВВ", – информирует ведомство.

Пограничники Краматорского отряда догнали и задержали автомобиль.

 

"Выяснилось, что водитель пытался переместить через линию соприкосновения продукты питания – молочные и колбасные изделия. Общая сумма товара составила 100 000 гривен", – уточняет видомтсва.

 



Нарушителя и обнаруженные продукты питания переданы работникам Государственной фискальной службы.

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Темы: Донбасс Пограничная служба продукты
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