Вблизи "Майорского" догнали авто с продуктами
Неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" 6 июня пограничники задержали автомобиль, который пытался в объезд контроля провезти продукты.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" пограничный наряд заметил автомобиль "ГАЗ", совершивший съезд с дорожного коридора. Автомобиль начал двигаться в направлении неподконтрольной территории вне КПВВ", – информирует ведомство.
Пограничники Краматорского отряда догнали и задержали автомобиль.
"Выяснилось, что водитель пытался переместить через линию соприкосновения продукты питания – молочные и колбасные изделия. Общая сумма товара составила 100 000 гривен", – уточняет видомтсва.
Нарушителя и обнаруженные продукты питания переданы работникам Государственной фискальной службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.