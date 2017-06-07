Парубию пришлось закрыть заседание ВР из-за прогульщиков
Из-за отсутствия депутатов Верховная Рада провалила рейтинговое голосование и не смогла продолжить заседание в среду днем.
О таком решении заявил спикер ВР Андрей Парубий после неудачной попытки голосования.
Так Парубий попытался понять, сколько депутатов есть в зале и назначил рейтинговое голосование. Набралось лишь 213 депутатов, недостаточно для принятия решений.
"Когда в рабочее время депутаты отсутствовали в зале - это подло по отношению к тем, кто сегодня на фронте, кто сегодня на рабочих местах учит детей, лечит детей. И никому из них в голову не приходит отсутствовать на рабочем месте в рабочее время", - возмутился спикер перед голосованием ВР Андрей Парубий.
После провала голосования Парубий закрыл заседание.
Спикер также пообещал обнародовать фамилии прогульщиков.
Как известно, согласно регламенту, утреннее заседание Верховной Рады в среду длится до 14:00. Во второй половине дня нардепы должны работать в комитетах и фракциях.
Олег Твердь, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.