Парубию пришлось закрыть заседание ВР из-за прогульщиков

Из-за отсутствия депутатов Верховная Рада провалила рейтинговое голосование и не смогла продолжить заседание в среду днем.

О таком решении заявил спикер ВР Андрей Парубий после неудачной попытки голосования.

Так Парубий попытался понять, сколько депутатов есть в зале и назначил рейтинговое голосование. Набралось лишь 213 депутатов, недостаточно для принятия решений.

"Когда в рабочее время депутаты отсутствовали в зале - это подло по отношению к тем, кто сегодня на фронте, кто сегодня на рабочих местах учит детей, лечит детей. И никому из них в голову не приходит отсутствовать на рабочем месте в рабочее время", - возмутился спикер перед голосованием ВР Андрей Парубий.

После провала голосования Парубий закрыл заседание.

Спикер также пообещал обнародовать фамилии прогульщиков.



Как известно, согласно регламенту, утреннее заседание Верховной Рады в среду длится до 14:00. Во второй половине дня нардепы должны работать в комитетах и фракциях.

Олег Твердь, УП