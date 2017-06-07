Парубію довелося закрити засідання ВР через прогульників

Через відсутність депутатів Верховна Рада провалила рейтингове голосування і не змогла продовжити засідання у середу вдень.

Про таке рішення заявив спікер ВР Андрій Парубій після невдалої спроби голосування.

Так Парубій спробував зрозуміти, скільки депутатів є у залі і призначив рейтингове голосування. Набралось лише 213 депутатів, що є недостатнім для ухвалення рішень.

"Коли у робочий час депутати відсутні в залі - це підло стосовно тих, хто сьогодні є на фронті, хто сьогодні на робочих місцях навчає дітей, лікує дітей. І нікому з них в голову не приходить бути відсутнім на робочому місці в робочий час", - обурився спікер перед голосуванням ВР Андрій Парубій.

Після провалу голосування Парубій закрив засідання.

Спікер також пообіцяв оприлюднити прізвища прогульників.

Як відомо, згідно з регламентом, ранкове засідання Верховної Ради в середу триває до 14:00. У другій половині дня нардепи повинні працювати в комітетах і фракціях.

Олег Твердь, для УП