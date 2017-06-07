В Кремле назвали "фейком" обвинения во взломе Россией сайта в Катаре

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Среда, 7 июня 2017, 15:22

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвергает сообщения о "русском следе" во взломе серверов катарского агентства новостей.

Об этом Песков заявил 7 июня "РИА Новости".

"Очередной фейк", – сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что у ФБР нет доказательств причастности хакеров из РФ к скандалу вокруг Катара.

Накануне CNN сообщила, что американские разведслужбы полагают, что российские хакеры получили доступ к государственному информационному агентству Катара и опубликовали там фейковую новость, которая внесла свой вклад в скандал в Персидском заливе.

По информации источников среди катарских и американских чиновников, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания помощи властям Катара в расследовании кибератаки.

Как известно, уже девять стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика, Маврикий и Мавритания, разорвали дипломатические связи с Катаром.

Правительство Иордании заявило, что снижает уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Издание The Financial Times сообщило, что Катар выплатил до миллиарда долларов выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных.

Темы: Росcия
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