В четверг почти по всей стране грозы, местами град и ветер

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Среда, 7 июня 2017, 16:06

В четверг, 8 июня, почти во всех областях Украины ожидаются грозы и понижение температуры воздуха.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Кроме того, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, а Хмельницкой и Житомирской областях сильные дожди, а в Карпатах синоптики прогнозируют очень сильные дожди.

"Ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем ​​на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – добавляет гидрометцентр.

Погода 8 июня
Погода 8 июня

На реках карпатского региона 8 июня ожидаются подъем уровней воды, возможно формирование значительного местного и склонного стока, а также формирования селевых потоков.

К концу дня 7 июня в Киеве и Киевской области – грозы, местами шквалы 15-20 м/с, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

По состоянию на 15:00 среды в Киеве 28,8 градуса тепла.

На 9 июня предварительно в Украине ожидается более сухая погода, чем в четверг.

Прогноз на 9 июня
Прогноз на 9 июня

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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