Террористы обстреляли школу в Красногоровке
Боевики ОРДО из запрещенного вооружения обстреляли Красногоровскую общеобразовательную школу.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
НВФ ОРДО продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения сторон, применяя оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Так, 7 июня около 22.30 несколько боеприпасов разорвались рядом со зданием Красногоровской общеобразовательной школы №1. В это время в школе никого не было.
Информация о разрушении и другие последствия этого обстрела уточняется.
"Такими действиями НЗФ ОРДО снова доказывают, что они грубо и цинично пренебрегают минского договоренностями", заявляет украинская сторона СЦКК.
Ранее сообщалось, что 5 июня боевики, применив вооружение крупного калибра, обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь. Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения.
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