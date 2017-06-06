Бойовики обстріляли школу у Павлополі

Обстрілом бойовиків завдано серйозних руйнувань будівлі Павлопільскої загальноосвітньої школи.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, поширеній прес-центром штабу АТО.

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку НЗФ ОРДО мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування

Близько 18-ої години 5-го червня бойовики обстріляли житловий сектор населеного пункту Павлопіль, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння великого калібру.

Кілька боєприпасів влучили безпосередньо в будівлю Павлопільскої загальноосвітньої школи та завдали серйозних руйнувань.

Цього ж вечора НЗФ ОРДО обстріляли позиції ЗСУ одразу в кількох місцях лінії зіткнення, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями види зброї. По району поблизу населеного пункту Богданівка били реактивні системи залпового вогню, по Піскам стріляв танк, по околицям Чермалика – артилерія крупного калібру. Наслідки цих обстрілів з’ясовуються спостережними групами української сторони СЦКК.

"Такі злочини незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи та зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - наголошується у заяві української сторони СЦКК.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ та прикордонників в районі н.п.Павлопіль, внаслідок обстрілу частково пошкоджено будівлю відділу прикордонної служби.