Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности

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Четверг, 8 июня 2017, 03:43

Северная Корея осуществила пуски, вероятно, противокорабельных ракет малой дальности.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных пишет AP.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск состоялся с восточного прибрежного города Вонсан. Снаряды пролетели, вероятно, около 200 км.

Испытания оружия в Северной Корее происходят в ходе разработки ее ядерной программы в ответ на якобы враждебную политику США и Южной Кореи. Но, как считают аналитики, таким образом Пхеньян хочет донести свои политические требования - убрать около 30 000 американских военных из Южной Кореи.

Как сообщалось, 29 мая из восточного региона Северной Кореи Вонсан был произведен пуск неидентифицированной ракеты, вероятно, баллистической ракеты типа Scud. Она пролетела около 450 км и упала в исключительной экономической зоне Японии.

1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Напомним, недавно США решили направить третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Темы: Северная Корея
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