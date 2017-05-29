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Північна Корея здійснила запуск неідентифікованої ракети

Понеділок, 29 травня 2017, 02:06
Північна Корея здійснила запуск неідентифікованої ракети

Північна Корея здійснила запуск в східному напрямку неідентифікованої ракети

Про це з посиланням на військових Південної Кореї пише Reuters.

Запуск здійснено в понеділок зі східного регіону Вонсан.

Про запуск було негайно повідомлено президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який скликав засідання Ради національної безпеки, йдеться у заяві південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Агенство Associated Press також, посилаючись на південнокорейських військових, повідомляє, що ймовірно це була балістична ракета типу Scud. Вона пролетіла близько 450 км. За даними японського уряду ракета впала у виключній морській економічній зоні Японії.

Як повідомляє AFP, в США підтвердили, що КНДР запустила ракету малої дальності.

Як повідомлялося, 21 травня Північна Корея провела запуск балістичної ракети з західного узбережжя з району Пукчхан. Місцева преса наступного дня заявила, що нові випробування балістичної ракети середньої дальності були успішними.

У зв'язку з цим США відправили ще один авіаносець до берегів Корейського півострова.

Згодом США спрямували третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї..

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея - це світова проблема, яка буде вирішена.

Теми: Північна Кореяядерна зброяКНДР
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