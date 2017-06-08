Мининфраструктуры: Переговоры с Pegasus Airlines не завершены

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Четверг, 8 июня 2017, 09:33

Министерство инфраструктуры опровергает информацию о расширении присутствия авиакомпании Pegasus Airlines в Украине.

По данным пресс-службы ведомства, заместитель министра по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань не делал такого заявления.

"Соответствующего заявления Виктора Довганя не было, как и не было новости на сайте министерства инфраструктуры", – говорится в сообщении на сайте министерства.

"Министерство действительно ведет переговоры с рядом лоукост-авиакомпаний, но называть формат сотрудничества и другую более подробную информацию до завершения переговоров некорректно", – добавили в Мининфраструктры.

Уточняется, что во время встреч представителей иностранных авиакомпаний с руководством министерства обсуждают "разные форматы работы авиакомпаний в Украине, в частности, и открытие дочерних предприятий, – однако формат работы таких авиакомпании находится в стадии обсуждения".

"Сейчас говорить о расширении присутствия именно Pegasus Airlines в Украине нет оснований", – отметили в Мининфраструктры.

Ранее со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Виктора Довганя сообщалось, что турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines якобы подал документы в Госавиаслужбу Украины для регистрации в качестве украинской авиакомпании.

Алена Рощенко, УП

Темы: авиа Мининфраструктуры
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