Еще один лоукостер готовится выйти на украинский рынок

Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines подал документы в Госавиаслужбу для регистрации в качестве украинской авиакомпании.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, передает Громадське.

Сейчас даты и будущие направления рейсов авиакомпании неизвестны.

Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.

Также ведутся переговоры о выходе на украинский рынок с британским лоукостером EasyJet.

Впоследствии Министерство инфраструктуры опровергло информацию о расширении присутствия Pegasus Airlines в Украине, заявив, что такого заявления Довганя не было.



"Министерство действительно ведет переговоры с рядом лоукост-авиакомпаний ... Сейчас говорить о расширении присутствия именно Pegasus Airlines в Украине нет оснований", – заявили там.

Pegasus airlines начала полеты в Украину с 2010 года. Сегодня авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.

Как сообщалось, Ирландский лоукостер Ryanair отменил обязательное требование для граждан Украины о прохождении визовой проверки при осуществлении рейсов в пределах Шенгенской зоны.

УП, обновлено в 9:30