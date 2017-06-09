Боевики обстреляли Каменку, ранен подросток

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Пятница, 9 июня 2017, 01:35

Вечером 8 июня боевики начали артобстрел села Каменка Ясиноватского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Артобстрел начался около 21.10. При взрыве снаряда ребенок находился на улице возле дома, и его ранило осколками", - говорится в сообщении.

15-летний мальчик получил осколочные ранения обеих ног и грудной клетки. Он был доставлен в больницу Авдеевки, а после транспортирован в госпиталь Покровска.

По данному факту Дружковским отделением полиции открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.

Темы: Донбасс
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