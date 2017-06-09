В штабе АТО сообщили подробности обстрела Сартаны

В пресс-центре штаба АТО уточнили информацию о последствиях обстрела боевиками поселка Сартана.

"В результате обстрела повреждены здание гаражей Агроцех №2 ДП "Ильич-Агро Донбасс" и грузовик-зерновоз предприятия. Повреждения также были нанесены газопроводу и газораспределительной станции, где возник пожар. К месту возгорания оперативно прибыли пожарные МЧС", - говорится в сообщении.

Также несколько снарядов попали на территорию местного кладбища.

По предварительной информации, пострадавших среди местного населения нет.

Информация о нанесенном ущербе в результате обстрела уточняется.

Ранее сообщалось, что 8 июня боевики обстреляли поселок и военную комендатуру "Сартана", в результате чего трое украинских военных получили легкую контузию.