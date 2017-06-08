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Боевики обстреляли комендатуру "Сартана": трое военных пострадали

Четверг, 8 июня 2017, 23:47

В результате обстрела по комендатуре "Сартана" трое украинских военных получили легкую контузию.

Об этом сообщил советник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Из артиллерийского оружия и минометов российско-террористические войска обстреляли позиции и пограничников вблизи Павлополя. Всего с 18.30 до 19.00 по комендатуре "Сартана" было выпущено более 40 снарядов. Повреждены здания и частично техника. Личный состав в норме. Трое бойцов получили легкую контузию", - написал он в Facebook.

В то же время пресс-служба Донецкой областной полиции сообщила, что в результате обстрела поселка Сартана, который начался в 18.05 и длился полчаса, произошли разрушения, повреждены здания и техника.

"Боевики обстреляли из крупнокалиберного артиллерийского оружия территорию, расположенную на границе Кальмиусского района Мариуполя и Новоазовского района. Вследствие прямых попаданий загорелись здания и техника. Сейчас возгорание ликвидированы работниками ГСЧС ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно информации, повреждены несколько легковых и грузовых автомобилей.

Как сообщает 0629, в результате обстрела в четырех местах был перебит газопровод, один из снарядов попал в зернохранилище. Люди прятались в подвалах.

Темы: АТОДонецкая область
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