Банда экс-"беркутовцев" и полицейских грабила состоятельных украинцев - СБУ

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Пятница, 9 июня 2017, 11:39

В Запорожье сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали шесть участников организованной группировки из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в бандформирование входили бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" и действующие сотрудники полиции.

Злоумышленники получали от информаторов данные о получении гражданами больших сумм наличности. После чего в форме являлись по месту проживания жителей Запорожья и, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги.

Оперативники спецслужбы задержали трех бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен.

В СБУ отмечают, что имеют доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений.

Темы: СБУ криминал
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