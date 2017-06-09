Банда екс-"беркутівців" і поліцейських грабувала заможних українців – СБУ

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П'ятниця, 9 червня 2017, 11:39

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою затримали шість учасників організованого угруповання з діючих та колишніх поліцейських, які займалися розбійними нападами.

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що до бандформування входили колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", діючі співробітники поліції.

Зловмисники отримували від інформаторів дані про одержання громадянами великих сум готівки. Після чого у формі з’являлися за місцем проживання мешканців Запоріжжя та, погрожуючи вогнепальною зброєю і фізичною розправою, відбирали майно й гроші.

Оперативники спецслужби затримали трьох бандитів під час чергового розбійного нападу на квартиру запорожця, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень.

В СБУ зазначають, що мають докази причетності угруповання до низки розбійних нападів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368  Кримінального кодексу України.

Всіх шістьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо перекваліфікації злочинних дій на статтю 257 – "бандитизм".

Тривають слідчо-оперативні дії.

Теми: СБУ кримінал
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