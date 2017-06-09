Порошенко: Есть лишь одно средство усадить РФ за стол переговоров

США имеют постоянное представительство на уровне посла в "нормандском формате" по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, поэтому Вашингтон знаком с ситуацией и находится в постоянной координации с Украиной.



Об этом заявил 9 июня президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Харькове с главой Литовской Республики Далей Грибаускайте, сообщает "Укринформ".



"Мы на постоянном контакте с нашими американскими партнерами. США на постоянной основе присутствуют в "нормандском формате" на уровне посла, имеют полную информацию и остаются в координации", – сказал Порошенко.



Президент отметил, что не видит никакой опасности для изменения политики санкций США относительно РФ за ее агрессию против Украины:



"Мы имеем четкий месседж от США, что они потребуют введения и ужесточения санкций против РФ, если Россия не имплементирует Минск".



Порошенко отметил, что санкции – это единственный инструмент, который заставит Россию сесть за стол переговоров и имплементировать Минские договоренности.



"Я горд, что существует единство и солидарность со стороны ЕС и США, стран "Большой семерки" в вопросе требований по имплементации Минских договоренностей и санкций против России, в случае, если эта имплементация не произойдет", – добавил глава государства.