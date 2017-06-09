На Харьковщине проходят обыски по делу разворовывания земель

259 просмотров
0
Пятница, 9 июня 2017, 17:07

ГПУ совместно с СБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Держгеокадастра в Харьковской области, одной из РГА и по месту жительства причастных к преступлениям, связанных с изменением землепользователей.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Обыски проводятся Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Как указывает ГПУ, по постановлениям суда проводятся обыски в помещениях Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области, его территориального подразделения, одной из районных государственных администраций этой области, а также по месту жительства должностных лиц этих государственных учреждений и других лиц, причастных к совершению противоправных действий, связанных с изменением землепользователей незаконным способом.

По обстоятельствам уголовного преступления земельные участки общей площадью около 5000 га, находившиеся в постоянном пользовании учебного заведения государственной формы собственности - Липковатовский аграрного колледжа, в нарушение требований ст. 149 Земельного кодекса Украины, были исключены из земель образования и безосновательно включены в земли запаса, а в дальнейшем переданы другим лицам в собственность и пользование.

Решением Харьковского окружного административного суда соответствующие действия уполномоченных лиц органов местной власти и контроля Харьковской области признаны противоправными.

Украинская правда

Темы: Харьков
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Работник полиции стрелял на рынке Харькова, выйдя из больницы 31 мая 2017, 11:11
НАБУ и САП взялись за судью, дело которого вела и закрыла ГПУ 31 мая 2017, 05:38
Двум подозреваемым по делу о стрельбе в Ольшанах ужесточили домашний арест 30 мая 2017, 03:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Страны-члены ЕС будут открывать безвиз поэтапно в течение ночи 11 июня
Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ
Известно имя журналиста, который исчез в Донецке. Полиция начала расследование
Дело Осмаева: полиция зафиксировала цепочку, ведущую к руководству РФ
Все новости
Интервью

Режиссер Якоб Пройс: В Европе думают, будто в Украине ничего не изменилось

Заповедник

Пара потратила 26 лет, чтобы заново вырастить тропический лес в Индии