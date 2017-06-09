На Харківщині проходять обшуки у справі розбазарювання земель

221 перегляд
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 17:07

ГПУ спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, однієї з РДА та за місцем проживання причетних до злочинів, пов’язаних зі зміною землекористувачів.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура.

Обшуки проводяться Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Як вказує ГПУ, за ухвалами суду проводяться обшуки у приміщеннях Головного управління Держгеокадастру в Харківській області, його територіального підрозділу, однієї із районних державних адміністрацій цієї області, а також за місцем проживання службових осіб цих державних установ та інших осіб, причетних до вчинення протиправних дій, пов’язаних зі зміною землекористувачів в незаконний спосіб.

За обставинами кримінального правопорушення земельні ділянки загальною площею близько 5 тисяч га, що перебували у постійному користуванні навчального закладу державної форми власності – Липковатівського аграрного коледжу, в порушення вимог ст. 149 Земельного кодексу України, виключенні із земель освіти і безпідставно включені до земель запасу, а в подальшому передані іншим особам у власність та користування.

Рішенням Харківського окружного адміністративного суду відповідні дії уповноважених осіб органів місцевої влади та контролю Харківської області визнані протиправними.

Українська правда

Теми: Харків
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Працівник поліції стріляв на ринку Харкова, вийшовши з лікарні 31 травня 2017, 11:11
НАБУ та САП взялися за суддю, справу якого вела і закрила ГПУ 31 травня 2017, 05:38
Двом підозрюваним у справі про стрілянину у Вільшанах посилили домашній арешт 30 травня 2017, 03:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ
Стало відомо ім'я журналіста, який зник у Донецьку. Поліція почала розслідування
Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ
Усі новини
#вимагаю_медреформу

Українці у Facebook вимагають від Ради прийняти медреформу

Кулінарія

5 способів покращити психологічне здоров'я через їжу