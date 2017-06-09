Целое артиллерийское подразделение боевиков обстреливало Каменку – штаб

Пророссийские боевики 8 июня использовали ствольную крупнокалиберную артиллерию, обстреливая поселок Каменка на Донецком направлении.



Об этом на своей странице в Facebook написал спикер штаба АТО Антон Миронович.



"Это были не 82-мм мины, а ствольная артиллерия. Стопроцентно – калибра 122 мм. Характер некоторых воронок и осколков свидетельствует даже о 152 мм. Сейчас соответствующие специалисты выясняют", - написал он.



"Последствия обстрела указывают на применение уродами целого артиллерийского подразделения – вероятно гаубичную батарею. Предварительно насчитали 12 "приходов". То есть, как минимум, три залпа. Не исключено, что корректировал арту вражеский беспилотник. В некоторых дворах сразу по два попадания", - добавил Миронович.



По его словам результате обстрела разрушено несколько хозяйственных построек, поврежден трактор, оборваны линии электропередач и ранено 14-летнего юношу.



Украинская правда