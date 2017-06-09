Целое артиллерийское подразделение боевиков обстреливало Каменку – штаб

1405 просмотров
0
Пятница, 9 июня 2017, 18:03

Пророссийские боевики 8 июня использовали ствольную крупнокалиберную артиллерию, обстреливая поселок Каменка на Донецком направлении.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер штаба АТО Антон Миронович.

"Это были не 82-мм мины, а ствольная артиллерия. Стопроцентно – калибра 122 мм. Характер некоторых воронок и осколков свидетельствует даже о 152 мм. Сейчас соответствующие специалисты выясняют", - написал он.

"Последствия обстрела указывают на применение уродами целого артиллерийского подразделения – вероятно гаубичную батарею. Предварительно насчитали 12 "приходов". То есть, как минимум, три залпа. Не исключено, что корректировал арту вражеский беспилотник. В некоторых дворах сразу по два попадания", - добавил Миронович.

По его словам результате обстрела разрушено несколько хозяйственных построек, поврежден трактор, оборваны линии электропередач и ранено 14-летнего юношу.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Безвиз: Для жителей Донбасса не будет спецконтроля на границе 9 июня 2017, 16:42
Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ 9 июня 2017, 16:17
Известно имя журналиста, который исчез в Донецке. Полиция начала расследование 9 июня 2017, 15:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Страны-члены ЕС будут открывать безвиз поэтапно в течение ночи 11 июня
Боевики на 7 автомобилях не пустили мисиию ОБСЕ
Известно имя журналиста, который исчез в Донецке. Полиция начала расследование
Дело Осмаева: полиция зафиксировала цепочку, ведущую к руководству РФ
Все новости
Афиша на 9-11 июня

Классика в саду, DJ-марафон, открытие сезона на пляже, день Франкофонии...

Фото

Девушка с генетическим заболеванием разрушает стереотипы мира моды