СБУ запретила немецкому политику Виммеру въезд в Украину

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Пятница, 9 июня 2017, 20:30

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на 5 лет экс-депутату Бундестага, экс-зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

По словам Гитлянской, такое решение было принято в связи с визитом Виммера в Крым в нарушение установленного порядка.

По данным СМИ, Виммер, являющийся членом партии "Христианско-демократический союз", посетил Крым в конце марта текущего года в составе делегации германских бизнесменов и политиков, где, в частности, встречался с самопровозглашенной администрацией оккупированного Крыма.

Темы: СБУ Германия
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