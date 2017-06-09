СМИ: СБУ начала проверку по материалам расследования об автопарке

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Пятница, 9 июня 2017, 21:55

Служба безопасности Украины начала проверку работников своего Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности по фактам, обнародованным в журналистском расследовании программы "Схемы".

Об этом сообщает "Слово и дело", ссылаясь на ответ СБУ на журналистский запрос.

"Управлением внутренней безопасности в пределах компетенции обработан Ваш запрос на информацию, поступивший по электронной почте 2 июня 2017 года. Сообщаем, что проверка фактов, приведенных в сюжете программы "Схемы", в настоящее время осуществляется", - сказано в письме СБУ с подписью начальника управления внутренней безопасности СБУ Александра Саппы.

Как известно, 1 июня программа "Схемы" опубликовала расследование о люксовых автомобилях сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, стоимость которых несоизмерима с заработной платой государственных служащих, что вызвало резонанс.

Журналисты программы "Схемы" заявили, что Служба безопасности Украины давила на их сотрудников, чтобы не допустить выхода программы в эфир.

Темы: СБУ коррупция
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IP: 35.189.213.---spitfire09.06.2017 23:30
і чого варті працівники внутрішньої безпеки, якщо самі раніше не помітили те, що змогли побачити журналісти?
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