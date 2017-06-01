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СБУ угрожает журналистам за расследование, касающееся ведомства - заявление

Четверг, 1 июня 2017, 21:56

Служба безопасности Украины давит на сотрудников программы расследований "Схемы", чтобы не допустить выхода в эфир программы, которая расследует коррупцию в рядах самого СБУ.

Об этом заявляет редакция программы - совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

"За полтора часа до эфира, когда выпуск был полностью смонтирован и изменения внести уже технически было невозможно, Радио Свобода получило письмо с подписью председателя начальника управления взаимодействия со СМИ Еленой Гитлянской с намеком на уголовную ответственность в случае выхода сюжета в эфир", - говорится в заявлении.

Как отмечают журналисты, подготовленный сюжет касается элитного автопарка работников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

"Диапазон стоимости автомобилей работников этого управления колеблется в пределах от 30 до 80 тысяч долларов. Зарплата из бюджета - от 8 до 30 тысяч гривен", - говорится в сообщении главного редактора программы Натальи Седлецкой.

"О своих наблюдениях заранее за неделю до эфира мы сообщили СБУ, чтобы получить комментарии. Зато, в последний момент перед эфиром получили письмо-угрозу. Что это – если не злоупотребление понятием секретности своих сотрудников, сведения о которых уже встречались ранее в СМИ и публичных документах, которые ежедневно можно встретить в общественном месте вблизи СБУ? И не для того ли это делается, чтобы попытаться скрыть сомнительный способ их заработка с точки зрения закона?" - написала она.

Седлецкая отметила, что программа как всегда выйдет в эфир телеканала "UA: Первый" 1 июня в 19:55.

В редакции напомнили, что это уже во второй раз Служба безопасности Украины осуществляет давление на программу расследований "Схемы". В октябре 2015 года редакция программы готовила материал о дорогом автопарк работников СБУ и получила аналогичное письмо за несколько часов до эфира, когда программа уже была на канале.



Темы: СБУцензураСМИ
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