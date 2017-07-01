Следствие по расстрелам на Майдане завершат до конца года - Луценко

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Суббота, 1 июля 2017, 15:01

К концу 2017 года должно быть завершено следствие по расстрелам на Майдане.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью проекту Радио Свобода "Настоящее время".

"Команда прокуроров и следователей сообщает мне о готовности в четвертом квартале этого года закончить следствие по расстрелам на Майдане, самым трагическим страницам 18-го, 19-го, 20-го, 21-го", - сказал он.

Луценко выразил мнение, что "дела по Майдану движутся неплохо", хотя бы потому, что завершено расследование всего окружения экс-президента Виктора Януковича.

По словам генпрокурора, ряд дел в отношении рядовых исполнителей, "беркутовцев", находится на "горячей стадии рассмотрения".

"Все участники событий в Киеве нами идентифицированы. Благодаря общественным активистам даже создана 3D схема событий на Майдане. Кто стоял, в какое время, в каком месте", - сказал также он.

Темы: Луценко Майдан
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