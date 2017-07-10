В Раде хотят рассмотреть все представления о неприкосновенности одним махом

2698 просмотров
Понедельник, 10 июля 2017, 11:17

Народным депутатам предлагают рассмотреть все представления о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов в четверг, 13 июля.

Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Он отметил, что к нему поступило предложение рассмотреть все представления, которые поступили от Генеральной прокуратуры, в один день. Спикер отметил, что не все представления ГПУ были рассмотрены в комитетах, вчастности представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Опоблока" Михаила Добкина.

По словам Парубия, если Верховная Рада поддержит предложение о рассмотрении всех представлений вместе, то их рассмотрят в четверг, 13 июля.

"Если нет - мы завтра начнем рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности", - отметил Парубий.

Как известно 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Позже ГПУ внесла представление о снятии неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Холодницкий: Представление на еще одного нардепа внесут на следующей неделе 9 июля 2017, 23:52
Луценко о представлении на нардепов: Никто не спрячется 9 июля 2017, 23:16
НАБУ призывает ВР снять неприкосновенность с Полякова и других 8 июля 2017, 09:19
powered by lun.ua
Главные новости
В Раде хотят рассмотреть представления ГПУ на 6 нардепов одним махом
Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца зовет свидетелей по делу
Правоохранители стали чаще заходить в Нацбанк
В РФ хотят давать украинцам паспорта при публичном отречении от Украины
Все новости
Спорт

Психологи говорят, вера в себя делает нас сильнее

Культура помнить

Как говорят о прошлом в Украине и в мире