У Раді хочуть розглянути всі подання про недоторканність одним махом
Народним депутатам пропонують розглянути всі подання про зняття недоторканності з шести народних депутатів у четвер, 13 липня.
Про це під час погоджувальної ради у понеділок повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Він зауважив, що до нього надійшла пропозиція розглянути всі подання, які надійшли від Генеральної прокуратури, в одним день. Спікер зауважив, що не всі подання ГПУ були розглянути у комітетах, зокрема подання про зняття недоторканності із народного депутата від "Опоблоку" Михайла Добкіна.
За словами Парубія, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію про розгляд всіх подань разом, то їх розглянуть у четвер, 13 липня.
"Якщо ні – ми завтра розпочнемо розгляд подань про зняття недоторканності", - зазначив Парубій.
Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна.
Тетяна Кусок, УП
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