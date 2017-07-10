Генсек НАТО: прекращение огня на Донбассе нет, РФ должна вывести войска
Российская Федерация должна вывести тысячи своих военных из Украины и прекратить поддерживать боевиков своим вооружением и управлением.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг к Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.
"Конфликт и в дальнейшем уносит жизни людей, уже погибли более 10 тысяч человек в том числе 3000 гражданских. Очевидно, что режим прекращения огня не выполняется, и мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что Минские соглашения остаются единственным путем к миру, а Россия должна вывести свои войска из Украины и прекратить поддерживать боевиков своим вооружением и управлением.
"НАТО твердо стоит на позиции территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - добавил он.
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