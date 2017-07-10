Генсек НАТО: припинення вогню на Донбасі немає, РФ має вивести війська

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Понеділок, 10 липня 2017, 13:29

Російська Федерація повинна вивести тисячі своїх військових з України та припинити підтримувати бойовиків своїм озброєнням та управлінням.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг к Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

"Конфлікт і надалі забирає життя людей, вже загинуло понад 10 тисяч людей, в тому числі 3 тисячі цивільних. Очевидно, що режим припинення вогню не виконується, і ми занепокоєні зростанням загроз для спостерігачів ОБСЄ", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що Мінські угоди залишаються єдиним шляхом до миру, а Росія повинна вивести своїх військових з України та припинити підтримувати бойовиків своїм озброєнням та управлінням.

"НАТО твердо стоїть на позиції територіальної цілісності і суверенітету України. Ми ніколи не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму", - додав він.

Європейська правда

Теми: НАТО Донбас
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