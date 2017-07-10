Столтенберг: развитие Украины останавливает раковая опухоль коррупции
Генеральный секретарь Североатлантического альянса в своем выступлении в Верховной Раде призвал руководство Украины к активной противодействия коррупции.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды"
"Украина должна избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупция стоит преградой на пути реформ и настоящих изменений и успешного будущего украинских граждан", - обратился он к народным депутатам.
Генсек признал, что Украина сделала ряд важных шагов на этом пути: "Вы уже достигли значительного прогресса, но впереди еще много работы".
"Больше лидерство в этом процессе должна исходить от президента, премьера, и от вас, депутатов", - подчеркнул он.
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