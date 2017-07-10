Омелян о скандале с Ryanair: Майберг с Рябикиным могут открывать шампанское

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Понедельник, 10 июля 2017, 22:26

Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекает, что глава наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арон Майбер виноват в том, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

Об этом член правительства написал на своем Facebook.

"Майберг с Рябикиным могут открывать шампанское. Надеюсь, вкус запомнят. А мы по обычному сценарию: термос, зонтики... Или еще потерпим", - говорится в сообщении Омеляна.

Дополняется

Темы: авиа
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